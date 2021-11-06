Россиянин решил помочь московскому филину и получил совет

В одном из столичных дворов россиянин заметил сидящего на дереве филина. Об этом он рассказал в группе Facebook «Красносельский район» и опубликовал фотографии.

Мужчина решил, что птице нужна помощь, и обратился к подписчикам сообщества за советом. В комментариях одна из жительниц района предложила позвонить в общество защиты животных. Однако другие пользователи сети уверили автора поста: с филином все в порядке. Спасать птицу не нужно.

Еще один участник группы рассказал, что «совы и филины — обычные птицы для города. Причем днем они спят на деревьях, и к ним пристают вороны. В Живаревом сквере часто можно увидеть сов».

Версию последнего подтверждает и зоолог Владимир Воронецкий. В интервью «Вечерней Москве» он рассказал, что такие птицы — обычное явление для Москвы. К тому же столичные совы и филины живут в городе относительно благополучно. Они умеют выживать в условиях урбанизации.

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