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Россиянин с эпилепсией умер в доме-музее Пушкина

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Россиянин с эпилепсией умер в доме-музее Пушкина
Фото: Depositphotos

Мужчина, страдающий эпилепсией, скончался в доме-музее Василия Львовича Пушкина, дяди поэта Александра Пушкина. О смерти россиянина в Москве сообщил телеканал РЕН ТВ.

Тело обнаружили охранники в комнате для отдыха сотрудников. Выяснилось, что у мужчины случился приступ эпилепсии, во время которого он упал и ударился об острые предметы. На шее и голове погибшего обнаружили ранения.

Ранее в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре во время представления умер зритель. Погибшим оказался 69-летний пенсионер, пришедший на шоу со своей семьей.

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