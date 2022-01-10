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Россиянин сломал челюсть столичному водителю такси

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Россиянин сломал челюсть столичному водителю такси
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Москве трое пассажиров подрались с таксистом. Один из нападавших сломал столичному водителю челюсть, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в вечернее время в Колокольниковом переулке. 25-летний пострадавший рассказал, что трое россиян вступили с ним в конфликт. В результате потасовки его госпитализировали. По факту произошедшего началась проверка.

Ранее гражданин Кубы ударил таксиста ножом в подмосковной Балашихе. Иностранец начал вести себя агрессивно после замечания от водителя. В какой-то момент он достал колюще-режущий предмет и напал на мужчину.

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