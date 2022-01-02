Россиянин спас москвичку от изнасилования в новогоднюю ночь

Житель Москвы стал очевидцем попытки изнасилования мигрантом россиянки в Новый год. Мужчина предотвратил преступление и спас москвичку. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

По словам россиянина, инцидент произошел на парковке выставочного центра в городе Троицк. «Скажу лишь, что снял это тело за спущенные штаны с женщины, которую он пытался изнасиловать. Почему он напал на мать двоих детей 38-ми лет? Да потому что она выглядит, как девочка: невысокого роста, меньше его», — написал москвич.

Он добавил, что действовал незамедлительно сразу, как увидел «возню» на снегу. Мужчина уточнил, что с пострадавшей на данный момент все в порядке, а мигранта он передал полиции. Также россиян отметил, что, по словам женщины, попытавшийся ее изнасиловать человек «действовал быстро и умело», что может свидетельствовать о не первой подобной попытке с его стороны.

Ранее подросток попытался изнасиловать 34-летнюю женщину в туалете ресторана в центре Москвы. Ей удалось вырваться. Она незамедлительно направилась к охранникам ресторана и попросила их вызвать полицию.