Россиянин спас зажатую лифтом собаку

Жилец многоэтажки на Клязьминской улице в Москве спас зажатую лифтом собаку, а затем написал заявление на ее хозяина. Информация об инциденте появилась в Telegram-канале «Москва с огоньком».

По имеющейся информации, между закрывшимися дверями лифта застрял поводок. Когда кабинка поехала, животное оказалось на лестничной клетке, его стало тянуть вверх, пес начал задыхаться. Хозяин питомца при этом сидел на полу и равнодушно смотрел на происходящее.

На помощь подоспел сосед: он снял с собаки ошейник, высвободив таким образом пса из западни. Мужчина и вышедшие на площадку другие россияне написали заявление в полицию.

Подписчики канала восхитились поступком москвича, а хозяина спасенного питомца призвали судить за живодерство. Один из пользователей отметил, что хозяина тоже надо спасать, так как с ним очевидно что-то не то. «Оскорблять хозяина нельзя, потому что многие в стрессовой ситуации вообще в ступор входят. Особенности психики», — заметила участница дискуссии.

Ранее россиянин спас травмированного лисенка в Москве.