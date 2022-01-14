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Россиянин спас зажатую лифтом собаку

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Россиянин спас зажатую лифтом собаку
Кадр: телеграм-канал «Москва с огоньком»

Жилец многоэтажки на Клязьминской улице в Москве спас зажатую лифтом собаку, а затем написал заявление на ее хозяина. Информация об инциденте появилась в Telegram-канале «Москва с огоньком».

По имеющейся информации, между закрывшимися дверями лифта застрял поводок. Когда кабинка поехала, животное оказалось на лестничной клетке, его стало тянуть вверх, пес начал задыхаться. Хозяин питомца при этом сидел на полу и равнодушно смотрел на происходящее.

На помощь подоспел сосед: он снял с собаки ошейник, высвободив таким образом пса из западни. Мужчина и вышедшие на площадку другие россияне написали заявление в полицию.

Подписчики канала восхитились поступком москвича, а хозяина спасенного питомца призвали судить за живодерство. Один из пользователей отметил, что хозяина тоже надо спасать, так как с ним очевидно что-то не то. «Оскорблять хозяина нельзя, потому что многие в стрессовой ситуации вообще в ступор входят. Особенности психики», — заметила участница дискуссии.

Ранее россиянин спас травмированного лисенка в Москве.

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