Россиянин угостил новую знакомую кальяном с неизвестным веществом и изнасиловал

Россиянин познакомился с москвичкой на сайте знакомств. На второй встрече он пригласил ее к себе домой, угостил кальяном и изнасиловал, передает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, сделав несколько затяжек, девушка поняла, что в кальяне находится неизвестное вещество, не похожее на табак. После этого она почувствовала изменение сознания, а затем подверглась изнасилованию, несмотря на предпринятые попытки сопротивления. Надругавшись над москвичкой, новый знакомый отправил ее домой.

Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы с заявлением. По словам девушки, первая встреча с насильником прошла нормально, и тот не затрагивал тему секса.

Ранее в Москве таксист изнасиловал пьяную клиентку. 24-летняя девушка возвращалась из клуба в нетрезвом состоянии, и водитель решил надругаться над ней.