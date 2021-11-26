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Россиянин угостил новую знакомую кальяном с неизвестным веществом и изнасиловал

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Россиянин угостил новую знакомую кальяном с неизвестным веществом и изнасиловал
Фото: Unsplash

Россиянин познакомился с москвичкой на сайте знакомств. На второй встрече он пригласил ее к себе домой, угостил кальяном и изнасиловал, передает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, сделав несколько затяжек, девушка поняла, что в кальяне находится неизвестное вещество, не похожее на табак. После этого она почувствовала изменение сознания, а затем подверглась изнасилованию, несмотря на предпринятые попытки сопротивления. Надругавшись над москвичкой, новый знакомый отправил ее домой.

Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы с заявлением. По словам девушки, первая встреча с насильником прошла нормально, и тот не затрагивал тему секса.

Ранее в Москве таксист изнасиловал пьяную клиентку. 24-летняя девушка возвращалась из клуба в нетрезвом состоянии, и водитель решил надругаться над ней.

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