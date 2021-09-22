Россиянин украл запас медицинских масок на миллион рублей

Неизвестный похитил со склада в Москве запас медицинских масок. Ущерб от кражи составил более 1,3 миллиона рублей. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на источник в ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел в помещении, расположенном на улице Маршала Прошлякова. В полицию с заявлением обратился 31-летний предприниматель, который и сообщил о пропаже.

По результатам полицейской проверки стало известно, что неизвестный взломал замок контейнера и похитил средства индивидуальной защиты. Позже по делу о краже задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний мужчина. В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее преступники в масках устроили налет на обменник. Неизвестные ворвались в магазин на Красной Пресне, повалили продавца на пол и связали его, однако кражу им совершить так и не удалось.

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