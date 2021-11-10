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Россиянин умер на улице после ссоры с девушкой
Фото: Globallookpress.com
27-летний москвич умер от переохлаждения, переночевав на берегу пруда. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Накануне ночью мужчина поссорился с возлюбленной из-за того, что вернулся домой нетрезвым. После ссоры он вышел из дома и лег спать на улице.
С утра россиянина обнаружил местный житель и вызвал скорую помощь. Врачи доставили мужчину в больницу и диагностировали у него общее переохлаждение и отек мозга в состоянии клинической смерти. Спасти пострадавшего не удалось, он скончался.
Ранее на Ленинградском шоссе в Москве умер водитель автобуса. Мужчина находился за рулем, когда ему внезапно стало плохо. Пассажиров в салоне не было.