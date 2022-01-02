Россиянин устроил опасный дрифт на «Жигулях» в новогоднюю ночь

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как отечественный автомобиль «Жигули» виляет влево и вправо на большой скорости на оживленной дороге, создавая аварийную ситуацию. Россиянин несколько раз чуть не врезался в другие машины, носился мимо автобусов и в итоге не вписаться в поворот. Позже в социальных сетях парень признался, что просто делал фотографии во время того, как совершал маневр.

Поведение местного жителя активно начали обсуждать соседи в группе района в социальных сетях, после чего сам герой видео объявился в комментариях и начал хвалиться своими действиями, заявляя, что прав его не лишат.

Ранее жители Обручевского района Москвы массово пожаловались на дрифтующего на улицах гонщика.