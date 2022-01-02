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Россиянин устроил опасный дрифт на «Жигулях» в новогоднюю ночь

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Россиянин устроил опасный дрифт на «Жигулях» в новогоднюю ночь
Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

Молодой человек устроил дрифт в подмосковном районе Переделкино спустя 20 минут после боя курантов, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как отечественный автомобиль «Жигули» виляет влево и вправо на большой скорости на оживленной дороге, создавая аварийную ситуацию. Россиянин несколько раз чуть не врезался в другие машины, носился мимо автобусов и в итоге не вписаться в поворот. Позже в социальных сетях парень признался, что просто делал фотографии во время того, как совершал маневр.

Поведение местного жителя активно начали обсуждать соседи в группе района в социальных сетях, после чего сам герой видео объявился в комментариях и начал хвалиться своими действиями, заявляя, что прав его не лишат.

Ранее жители Обручевского района Москвы массово пожаловались на дрифтующего на улицах гонщика.

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