Сегодня в 15:14
1 мин.
Россиянин устроил скандал в московском метро и угрожал ножом пассажирам
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
В Москве задержали мужчину, угрожавшего ножом пассажирам московского метро. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
В полицию обратился 23-летний россиянин, рассказавший, что дебошир устроил скандал и размахивал колюще-режущим предметом на станции метро «Волжская». Агрессивного мужчину задержали на станции «Люблино».
Выяснилось, что хулиган является безработным и ранее не был судим. Сейчас ему избирают меру пресечения.
Ранее в столичном метро произошла массовая драка приезжих. Четверо молодых людей устроили потасовку в вагоне на станции «Чертановская».