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Россиянин устроил скандал в московском метро и угрожал ножом пассажирам

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Россиянин устроил скандал в московском метро и угрожал ножом пассажирам
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Москве задержали мужчину, угрожавшего ножом пассажирам московского метро. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

В полицию обратился 23-летний россиянин, рассказавший, что дебошир устроил скандал и размахивал колюще-режущим предметом на станции метро «Волжская». Агрессивного мужчину задержали на станции «Люблино».

Выяснилось, что хулиган является безработным и ранее не был судим. Сейчас ему избирают меру пресечения.

Ранее в столичном метро произошла массовая драка приезжих. Четверо молодых людей устроили потасовку в вагоне на станции «Чертановская».

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