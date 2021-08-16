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Россиянин в поисках жены и котлет спустился в метро и был разоблачен

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Россиянин в поисках жены и котлет спустился в метро и был разоблачен
Фото: страница Юрия Феклистова в Facebook

Молодой человек вышел с плакатом о поиске жены и котлет на станцию метро «Площадь революции». Фотографию парня разместил у себя в Facebook один из пользователей сети.

«Не взяли на "Дом-2", Гузеева и Ольга Бузова не помогли, поэтому три года стою так. Надоели пельмени и обнимать подушку. Ищу жену, хочу ласки и котлет», — написал мужчина.

Однако интернет-пользователи быстро разоблачили парня.

«Его уже задерживали на Красной площади с такими же желаниями в 2019 году. Пикапер. Еще и других якобы обучает знакомиться с девушками», — написала девушка в комментариях к посту.

В Instagram-аккаунте молодого человека оказалось множество упоминаний школы пикапа, которой он гордится. Также плакат о поиске жены с упоминанием пельменей и подушки, неоднократно встречается в его паблике.

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