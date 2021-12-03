Сегодня в 05:54
1 мин.

Россиянин выставил на продажу кроссовки за 700 тысяч рублей

Новости /
Россиянин выставил на продажу кроссовки за 700 тысяч рублей
Фото: Объявления ВКонтакте

В социальной сети «ВКонтакте» россиянин выставил на продажу кроссовки. За модель 47 размера пользователь хочет получить 700 тысяч рублей, сообщила «Газета.ru».

Предлагаемая жителем Москвы обувь — Air Jordan 1 из коллаборации Nike и Dior. Высокую цену на кроссовки продавец обосновывает тем, что он купил их в бутике и прикладывает к товару оригинальную коробку и чек.

Издание отмечает, что на модной интернет-платформе Farfetch такие же кроссовки можно приобрести за 883 091 рубль.

Модель была выпущена в прошлом году. Ее первыми обладателями в декабре 2020-го стали рэпер Трэвис Скотт, креативный директор Dior Homme Ким Джонс и футболист Дэвид Бекхэм.

Ранее письмо Екатерины II о вакцинации продали за 93 миллиона рублей.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2021 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.