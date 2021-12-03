Россиянин выставил на продажу кроссовки за 700 тысяч рублей

В социальной сети «ВКонтакте» россиянин выставил на продажу кроссовки. За модель 47 размера пользователь хочет получить 700 тысяч рублей, сообщила «Газета.ru».

Предлагаемая жителем Москвы обувь — Air Jordan 1 из коллаборации Nike и Dior. Высокую цену на кроссовки продавец обосновывает тем, что он купил их в бутике и прикладывает к товару оригинальную коробку и чек.

Издание отмечает, что на модной интернет-платформе Farfetch такие же кроссовки можно приобрести за 883 091 рубль.

Модель была выпущена в прошлом году. Ее первыми обладателями в декабре 2020-го стали рэпер Трэвис Скотт, креативный директор Dior Homme Ким Джонс и футболист Дэвид Бекхэм.

Ранее письмо Екатерины II о вакцинации продали за 93 миллиона рублей.