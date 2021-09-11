Россиянина трижды по ошибке оштрафовали за нарушения в московском метро

Жителя Нижнего Новгорода три раза оштрафовали за нарушения в московском метро, которых он не совершал. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», в столице в момент совершения правонарушений его не было.

Россиянину было направлено письмо, в котором говорилось, что ранее он с помощью трехгранного ключа перешел между вагонами на Замоскворецкой линии. Именно за этот проступок ему и был выписан штраф, однако молодой человек удивился, так как в указанный временной период он находился в родном городе. Отмечается, что это был уже третий подобный случай.

Впервые предписание за нарушение в столичной подземке он получил в начале 2020 года — его штрафовали за неоплаченный проход через турникет на «Комсомольской». Тогда полицейские предоставили видео, где нарушитель был не похож на нижегородца, однако постановление так и не отменили. Второй штраф пришел в середине прошлого года. На этот раз россиянина обвиняли в проезде снаружи поезда, однако ему все же удалось доказать, что он в этот момент находился дома.

Теперь же, в третий раз, россиянин решил серьезно доказать свою невиновность. Он уже собрал множество доказательств, включая историю геолокаций, список звонков, историю ip-адресов и выписки с банковских карт. Житель Нижнего Новгорода требует от московских структур найти настоящего правонарушителя и наказать его. Полиция Москвы начала проверку по данному факту.

Ранее россияне в сети поспорили из-за колонны в московском метро, похожей на баобаб. «Не все знают, что колонну в подземном северном вестибюле "Курской" - кольцевой москвичи прозвали "баобабом"», — написал автор поста. Пользователи возмутились и стали спорить. «Неправда. Москвичи прозвали это "ваза"», — написала подписчица паблика.

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