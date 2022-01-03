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Россиянину оторвало пальцы взрывом петарды

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Россиянину оторвало пальцы взрывом петарды
Фото: Mikhail Pletsky / Globallookpress,com

В Подмосковье россиянину оторвало три пальца в результате взрыва петарды. Об этом в понедельник, 3 января, пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел в городе Клин. Мужчина хотел запустить пиротехническую гильзу, однако в какой-то момент она разорвалась у него в руках. Пострадавшего доставили в ближайшее медучреждение для оказания экстренной помощи.

Ранее в подмосковном городе Химки, на улице Некрасова, 15-летнему подростку оторвало два пальца на правой руке взрывом петарды. Пострадавший был госпитализирован.

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