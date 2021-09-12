Россиянка едва не попала под поезд и возмутила пользователей сети

«Сотрудники переезда орут матом. Мы с малым стоим ждем. Куда-то в тетрадочку номера наши записали. Спрашиваю, зачем? Ответ только отборным матом. Без пояснений. Понимаю, что, наверное, штраф придет. Если придет, то какой? И да, в эти минуты мне было важнее ребенка увести. А машину не жалко, она не живая», — написала женщина.

Подписчики в комментариях возмутились ситуацией. Многие напомнили женщине, что существуют правила дорожного движения, согласно которым ей нужно было остановиться до заградительного устройства. Участники сообщества обвинили женщину в том, что она подвергла опасности не только себя и ребенка, но и других людей. «Выезд на переезд при заторе за ним запрещен. А о тех, кто в электричке, вы подумали? Вы сами вышли, машинист и пассажиры поезда чем провинились?», «Вам попались очень добрые работники переезда. Просто святые. Про остальное промолчу. Теперь, надеюсь, узнаете, что такое ПДД», — писали разгневанные пользователи.

Однако нашлись и те, кто поддержал автора истории. «Честное слово, тоже сначала хотел про ПДД написать. Но частенько бываю на этом переезде. Так вот, радетели правил вы наши, вы уверены, что останавливаетесь и ждете свободного места на переезде или перекрестке, как то предписывают ПДД? Да на миллион один так делает, и то, потому как затупил…» — написал один из подписчиков. К нему присоединились еще несколько человек.

Автору поста грозит штраф в размере пяти тысяч рублей. К тому же у нее могут изъять водительские права на срок от трех до шести месяцев.

Ранее в Подмосковье пьяная автомобилистка въехала на своей машине в толпу людей. Люди стояли рядом с одним из баров Солнечногорска.

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