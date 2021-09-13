Россиянка испугалась опасного балкона соседей и получила совет

Жительница столицы, испугавшись опасного соседского балкона, обратилась к пользователям сети за помощью. Подробностями она поделилась в Facebook-группе «Сокольники. Соседи» и получила несколько советов от участников сообщества.

По словам автора поста, она никак не может добиться ремонта аварийного соседского балкона ни от ГБУ «Жилищник», ни от владельца квартиры этажом выше. «С мая по настоящее время от представителей "Жилищника" получаем отписки, сроки ремонта постоянно переносятся, ремонт не делается!» — написала женщина.

На приложенном к посту фото видна балконная плита, от которой отвалился большой кусок бетона. Также заметна ржавая арматура — автор снимков боится, что может произойти обвал.

В комментариях москвичке порекомендовали договориться с соседями и направить сразу несколько писем в городские службы, чтобы решить проблему. Также ей посоветовали обратиться в МЧС или демонтировать балкон за счет его владельца. При этом комментаторы признались, что не уверены в том, что решить вопрос удастся быстро и эффективно. «Мы просили балкон привести в порядок почти десять лет! Потом прислали паренька из южной республики, он оббил отваливающийся цемент. И все. Теперь арматура наружу», — поделилась подобной историей одна из участниц сообщества.

Ранее на юго-западе Москвы рухнул балкон жилого дома. Уточняется, что речь шла о здании 1957 года постройки.

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