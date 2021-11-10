Россиянка изнасиловала пришедшую к ней на день рождения подругу

30-летняя москвичка пришла в гости на день рождения к своей 41-летней знакомой и была изнасилована после отказа задержаться на празднике. Об этом в среду, 10 ноября, пишет «Комсомольская правда».

Инцидент произошел на улице Генерала Белова на юге Москвы. Пострадавшая встретилась со своей знакомой, и они вместе начали распивать спиртные напитки. Когда гостья сообщила, что уже поздно и ей пора домой, именинница не захотела отпускать ее и предложила остаться. Женщина отказалась и направилась к выходу. В этот момент хозяйка квартиры подбежала к своей подруге и начала стягивать с нее одежду, после чего совершила насильственные действия сексуального характера с применением физической силы.

Пострадавшая написала заявление в полицию. Проводится проверка, следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее злоумышленник представился электриком и изнасиловал россиянку у нее дома. После этого мужчина лег спать прямо в квартире своей жертвы. Полиция задержала его, когда он отдыхал на кровати.