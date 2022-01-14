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Россиянка напала на мать своего сожителя и зарезала ее
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
В московской квартире был обнаружен труп пенсионерки с множественными ножевыми ранениями и травмами головы и груди, пишет РЕН ТВ.
Стало известно, что убитая россиянка проживала в квартире вместе со своим сыном и его возлюбленной. В какой-то момент между женщиной и сожительницей ее сына произошел конфликт, в ходе которого на пенсионерку напали и зарезали, нанеся ей множество ранений в живот, шею и грудь. На данный момент подозреваемая задержана. Полиция проводит следственные действия.
Ранее убившая десятимесячную дочь 34-летняя женщина объяснила причину своего поступка. Она заявила, что ребенок сильно раздражал ее своим плачем.