Россиянка напала на мать своего сожителя и зарезала ее

В московской квартире был обнаружен труп пенсионерки с множественными ножевыми ранениями и травмами головы и груди, пишет РЕН ТВ.

Стало известно, что убитая россиянка проживала в квартире вместе со своим сыном и его возлюбленной. В какой-то момент между женщиной и сожительницей ее сына произошел конфликт, в ходе которого на пенсионерку напали и зарезали, нанеся ей множество ранений в живот, шею и грудь. На данный момент подозреваемая задержана. Полиция проводит следственные действия.

Ранее убившая десятимесячную дочь 34-летняя женщина объяснила причину своего поступка. Она заявила, что ребенок сильно раздражал ее своим плачем.