Россиянка нашла тайную ночлежку мигрантов в подвале своего дома

Жительница Москвы случайно обнаружила в подвале своего дома тайную ночлежку мигрантов. Об этом она рассказала в Facebook-группе «Фили Давыдково. Соседи».

По словам женщины, ее внимание привлек котенок, выскочивший из подвальных продухов. Москвичка решила, что его напугали крысы, и пошла посмотреть, что происходит в подвале.

«Картина маслом! Расстеленные матрасы, на матрасах — мигранты в телефонах, на веревках вещи сушатся», — рассказала женщина об увиденном. Ночлежка возмутила россиянку и вызвала множество вопросов. «Где они берут воду? Электричество? Значит незаконная вырезка? Куда ходят по нужде? Это что, их "Жилищник" в подвал поселил?», — поинтересовалась автор поста.

Возмущение женщины вызвал и тот факт, что жильцы дома не могут получить ключи ни от подвала, ни от чердака. По словам москвички, несколько лет назад здесь случился пожар. Ее, уже почти задохнувшуюся от дыма, успели спасти пожарные. Они же сказали, что в случае, когда огонь отрезает путь вниз, надо бежать наверх, на крышу, чтобы не задохнуться. Тогда она и попыталась получить ключ от чердака, но ей было отказано.

В комментариях автор поста написала, что обратилась за помощью к участковому. Тот пришел с проверкой днем, но мигрантов в подвале не обнаружил. По словам москвички, ее это не удивляет, потому что днем они скорее всего на работе.

Подписчики сообщества посоветовали женщине написать заявление в Федеральную миграционную службу. По их словам, это единственный шанс выселить людей из подвала. Многие признались, что сами не раз наблюдали подобные стихийные общежития приезжих в собственных или соседних домах в разных районах города.

Ранее жительницы городского поселения Сосенское в Новой Москве пожаловались на невозможность выйти на улицу вечером из-за мигрантов, которые пристают к людям и ведут маргинальный образ жизни.