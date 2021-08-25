Россиянка не смогла снять с пальца кольцо без помощи спасателей

Спасатели Московского авиационного центра приехали на вызов к женщине, которая не смогла самостоятельно снять кольцо с руки. Россиянка пыталась избавиться от украшения с помощью маникюрных ножниц, но они также застряли на пальце. Об инциденте сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента по делам гражданской обороны.

Прибыв к семейной паре в Южное Бутово, команда спасателей обнаружила, что у женщины посинел и сильно увеличился в размерах палец, на котором находились кольцо и ножницы. Стало известно, что жена с мужем несколько часов пытались снять украшение с отекшей после сна руки и прибегали к различным способам.

«Мы сразу поняли, что дело плохо, нужно немедленно спасать руку», — прокомментировал произошедшее один из спасателей. Мужчина добавил, что к тому моменту возникла вероятность гангрены. Спасатели аккуратно распилили предметы на пальце и убрали их. Отмечается, что женщине не понадобилась помощь врачей.

Ранее спасатели помогли жителю Северного Бутово в аналогичной ситуации. Мужчина не смог снять кольцо и вызвал службу, в которую ему посоветовали обратиться.

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