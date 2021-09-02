Россиянка «объявила войну» электросамокатчикам после аварии в центре Москвы
Россиянку сбил электросамокат на Новом Арбате в центре Москвы, после аварии она «объявила войну» всем любителям этого вида транспорта. Об этом женщина написала в районной Facebook-группе «Пресня — Патрики — Тишинка — Шелепиха».
«Вчера меня сбил с ног уродский урод, лысенький в очечках офисный клерк в костюмчике, с модной бороденкой! Надо сказать, что шла я по тротуару около Дома книги на Новом Арбате, а он вместо извинений стал кричать на меня, мол, что ты здесь ходишь», — написала девушка.
Она попыталась задержать самокатчика до приезда полиции, но мужчина вырвался и уехал. «Я буду писать письма во все инстанции и убирать эти убогие парковки из наваленных самокатов, я буду настаивать на регулировании этого вида транспорта», — написала россиянка.
В комментариях к посту многие интернет-пользователи оказались солидарны с пострадавшей. «Поддержу. Хамят, когда ты увернулась от колес», «Эти так называемые "парковки самокатов" действительно выглядят странно, мягко говоря. Непонятно, есть ли разрешение. Хорошо бы придумать нормальный вариант вместо хаотично наваленной груды металла», — написали комментаторы.
В начале июня журналисты составили список современных транспортных средств, которые способны выводить из себя жителей и гостей Москвы. Так, в перечне оказались гироскутеры и моноколеса — их авторы материала сочли опасными для окружающих, равно как и электровелосипеды с курьерами и электросамокаты.
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