Россиянка похвасталась удачным возвратом денег за испорченный товар

Москвичка похвасталась перед соседями удачным возвратом денежных средств за просроченные ягоды, которые она приобрела на ярмарке выходного дня. Свою историю россиянка опубликовала в группе «Жители Строгино» в Facebook.

По ее словам, ягоды «вне кондиции» она приобрела еще две недели назад, после чего отправилась в отпуск.

«Вчера я опять там была, подошла к администратору и попросила разобраться. Он вместе со мной подошел к той самой продавщице. Там я снова изложила свою историю с испорченной голубикой. Администратор протянул лоточнице руку, и она отдала 300 рублей. Я, честно говоря, не надеялась на такую развязку», — объяснила автор поста, добавив, что взяла лишь 200 рублей, оставив сотню продавщице, так как часть ягод была нормальной.

Пользователи сети в комментариях отметили, что на указанной ярмарке (улица Ватутина, 18, корпус 2) их не раз обманывали, продавая товар ненадлежащего качества.

Ранее жительница Обручевского района призвала соседей быть внимательными при совершении покупок в местном супермаркете. Она отметила, что в магазине «Окей» обвешивают людей, указывая завышенную цену на товары.

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