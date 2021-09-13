Россиянка покончила с собой в прямом эфире под заблокированную в России песню

В Зеленограде россиянка во время прямого эфира в Instagram покончила с собой под песню группы ЛСП «Номера». Об этом сообщает в понедельник, 13 сентября, Telegram-канал «Бушующий мир».

На кадрах, появившихся в сети, видно, как девушка сидит на краю балконного ограждения и слушает трек российской группы. На заднем плане виднеются крыши многоэтажных домов.

Известно, что при жизни девушка работала тату-мастером. За день до самоубийства она выложила в своем Instagram-аккаунте фото, на котором видна ее шея с кровоподтеками. Пользователи сети и знакомые погибшей в комментариях к этому фото выразили свои соболезнования родным и близким тату-мастера.

Знакомые погибшей, смотревшие прямой эфир, просят оказать помощь родителям девушки и говорят, что все их силы направлены на выяснение обстоятельств случившегося.

Песню группы ЛСП «Номера» заблокировали во «ВКонтакте» на территории России еще в 2018 году. Причиной блокировки стал призыв к суициду в тексте композиции.

Ранее 24-летняя жительница Свиблово попыталась покончить с собой во время прямого эфира в Instagram. В прямом эфире девушка слушала грустную музыку и делилась своими проблемами с подписчиками, не скрывая мыслей о самоубийстве. Стримера спас зритель — он вызвал полицию.

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