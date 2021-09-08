Россиянка попала в полицию после жалобы на неработающий QR-код
Жительницу московского района Марьино задержали за покупку фальшивого QR-кода вакцинированного. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД во вторник, 7 сентября.
Женщина пришла в районную поликлинику, чтобы выяснить, почему присвоенный ей QR-код не считывается. Заподозрив подделку, сотрудники медучреждения обратились в полицию.
Участковый полиции выяснил, что женщина заказала сертификат в интернете, заплатив за него 21 тысячу рублей.
Возбуждено уголовное дело о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов. Подозреваемой грозит арест до шести месяцев, в отношении нее избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.
В конце августа мужчина пригрозил взорвать поликлинику на юго-востоке Москвы в случае, если ему не выдадут QR-код. Полиция задержала подозреваемого, за этот поступок его могут лишить свободы на срок до пяти лет.
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