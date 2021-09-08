Россиянка попала в полицию после жалобы на неработающий QR-код

Участковый полиции выяснил, что женщина заказала сертификат в интернете, заплатив за него 21 тысячу рублей.

Возбуждено уголовное дело о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов. Подозреваемой грозит арест до шести месяцев, в отношении нее избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

В конце августа мужчина пригрозил взорвать поликлинику на юго-востоке Москвы в случае, если ему не выдадут QR-код. Полиция задержала подозреваемого, за этот поступок его могут лишить свободы на срок до пяти лет.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!