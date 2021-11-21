Россиянка попросила помощи в поиске репетитора для ребенка и возмутила сеть

Жительница Москвы обратилась к соседям в группе в Facebook с просьбой помочь в поиске репетитора по испанскому языку для ее сына, который учится в четвертом классе, однако ее объявление возмутило пользователей сети.

Женщина объяснила, что она и ее муж не знают испанского языка, поэтому ищут преподавателя. Также она отметила, что рассматривает предложения от студентов и старшеклассников. «Ищем человека, который знает испанский на школьном уровне и может в неделю два-три раза онлайн помогать и объяснять, как делать домашнее задание», — написала россиянка. Подписчики сообщества, в свою очередь, принялись обсуждать легкодоступность изучения испанского. Многие из них заявили, что не понимают, как в школе ребенок не может освоить программу «самого простого европейского языка». Другие же указали, что если родители ребенка сами не знают язык, то заставлять изучать сына — неправильно.

«Я вам очень рекомендую поговорить с вашим учителем о проблемах. Возможно их и нет», «Я желаю автору и семье счастья, радости, здоровья и успехов в учебе. Но мне смешно до коликов. Никто ни в зуб ногой по-испански, а ребенка заставили учить», «Ну как можно не выучить испанский в обычной испанской школе: самый простой язык на планете. Думаю, тут не в репетиторах дело, а в мотивации», — прокомментировали юзеры.

Ранее репетитор по алгебре и геометрии из Москвы покорил TikTok при помощи аниме. Молодой человек дает мини-уроки по математике в социальной сети, объясняя термины и формулы на примере сцен из японских мультфильмов.