Россиянка попросила соседей помочь ей в поисках глаза и получила поддержку

Россиянка обратилась за помощью к жителям своего района. В Facebook-сообществе Airport/Sokol Da Neighborhood женщина рассказала, что находится в поиске глаза и получила поддержку пользователей сети.

Как рассказала автор поста, макет глазного яблока был необходим ее ребенку для школьного проекта. Некоторые комментаторы отнеслись к ситуации с иронией. «Школа — это время парадоксов, чудных открытий, гонка за добычей бесполезных вещей… Для родителей. Но смею заверить, в старших классах все успокаиваются», «Держитесь! Страшно только первые десять лет. Потом будет еще страшнее», — написали участники интернет-сообщества.

Одна из жительниц района решила поделиться воспоминаниями о непростых поисках самки муравья, которая была нужна для выполнение домашнего задания. Другая москвичка посоветовала сделать глаз своими руками. «Может, из теста сделать? Из муки и воды. И стеклянный шарик в середине», — написала она.

Через некоторое время автор поста сообщила, что глаз нашелся, и поблагодарила всех откликнувшихся. Макет она приобрела в одном из интернет-магазинов.

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