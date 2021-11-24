Россиянка пострадала при падении лифта на востоке Москвы

Россиянка получила травмы при падении лифта в столичном жилом комплексе. Инцидент произошел на востоке Москвы, передает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

Пострадавшую женщину эвакуировали, операция по спасению заняла несколько часов. В пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили информацию и сообщили, что спасатели выезжали по указанному адресу на Краснобогатырскую улицу.

Ранее на западе Москвы мужчина погиб, упав в шахту лифта и получив травмы, несовместимые с жизнью. Случай со смертельным исходом произошел в строящемся доме на Заречной улице.