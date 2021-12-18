Россиянка пострадала при взрыве утюга в кафе в центре Москвы

При взрыве утюга в кафе в центре Москвы пострадала сотрудница заведения. Об инциденте сообщило издание «Московский комсомолец».

ЧП произошло в одном из питейных заведений на Пушечной улице. 29-летняя россиянка сообщила, что около четырех часов утра у нее в руках взорвался предмет бытовой техники. Пострадавшую доставили в больницу с ожогами.

Ранее в Подмосковье 17-летний подросток погиб при взрыве в квартире. Перед ЧП школьник мастерил что-то в своей комнате. Предполагается, что он стал жертвой собственной неосторожности при обращении со взрывчатым веществом. Погибшему также оторвало пальцы на руках.