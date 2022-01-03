Россиянка пожаловалась на матерящихся при ребенке взрослых и получила совет

В Facebook-группе «Сокольники. Соседи» россиянка пожаловалась на матерящихся при ребенке взрослых. От пользователей сети она получила советы, как поступать в подобных ситуациях.

Жительница столицы описала случай, произошедший с ее знакомыми. Мать с ребенком зашли перекусить в сетевую забегаловку. Не без труда они заняли столик и сделали заказ. Рядом с ними тихо сидел молодой человек, но вскоре к нему подошел приятель, и они стали громко разговаривать, используя много матерных слов. «Ребенок и все окружающие вынуждены слушать этот опус. Пересесть никуда нельзя, так как мест нет. Уйти тоже нельзя, ведь сделан заказ», — описала ситуацию рассказчица. Она добавила, что взволнованная родительница попыталась обратиться к охраннику, менеджеру и даже директору заведения, однако эти действия ни к чему не привели. «Что же делать взрослому, который не сноб и сам иногда может вставить крепкое словцо (не при детях), но в данной ситуации не хочет, чтобы ребенок начал изучать русский матерный раньше девяти лет?» — обратилась к пользователям автор поста.

«Реакция на просьбу говорить тише могла бы быть другой. Важно, как об этом сказать. Если мягко и ласково попросить, скорее всего, нарушители прислушаются. А если обратиться в приказном тоне или с царским негодованием, вероятность быть посланным далеко возрастает до 99 процентов», — поделилась мнением подписчица интернет-сообщества. «Материться запрещено законом. Почитайте. Так что ласковый тон тут вообще не нужен», — ответили ей.

Один из юзеров сравнил ситуацию с той, когда кто-то на глазах у ребенка перешел улицу на красный свет: важно донести до ребенка, что это неправильно и что за такое «может задержать дядя-полицейский».

Россиянка вспомнил похожую ситуацию, когда она сидела в парке около пруда, а ее ребенок играл неподалеку. Группа молодых людей рядом начала громко обсуждать что-то на матерном. «Я попросила их в общественном месте не материться. Они только посмеялись надо мной. Я предупредила их, что сейчас вызову полицию, и реально начала вызывать. Они испугались, попытались мне что-то там аргументировать. Но сотрудник полиции по телефону подтвердил, что да, действительно, в общественных местах материться запрещено! Не стесняйтесь и вызывайте, желание так себя вести у нарушителей пропадет», — подчеркнула она.

Ранее жители Подмосковья массово пожаловались на агрессивную таксистку.