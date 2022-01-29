Россиянка пожаловалась на мешающий ей работать трактор и получила совет

В Facebook-группе «Сообщество Орехово-Борисово/Зябликово/Братеево, Москва (ОБОЗЯБРА)» россиянка пожаловалась на мешающий ей работать трактор и получила советы от пользователей сети.

«Соседи, кому пожаловаться, что под окнами стоит трактор и жжет бензин?» — спросила жительница района, отметив, что работает на удаленке и из-за распространившегося по квартире неприятного запаха делать это стало очень сложно. Юзеры отметили, что, если она действительно испытывает неудобство, жалобы стоит писать не в соцсети, а совсем в другие инстанции.

«У нас раньше часто — и летом, и зимой — стояли такие "работяги". Особенно любили тормознуть под моим балконом. Отучили. Несколько жалоб на Мос.ру и сообщение в «Жилищник». А еще вызов полиции по факту работы движка более пяти минут», — написала подписчица интернет-сообщества.

«Сделайте фото- и видеофиксацию. Позвоните в 102 и сообщите. А потом видео и фото можете отправлять во все коммунальные инстанции. Если удастся идентифицировать агрегат (например, по номеру), — идеально», — предложил другой фолловер.

В итоге автор поста сообщила, что пожаловалась в управляющую компанию.

Ранее в Москве снегоуборщик закопал мешавшую его работе легковую машину.