Россиянка пожаловалась на наблюдавших за маленькими девочками азиатов

Жительница Москвы написала в группу Нагатинского района в Facebook, что заметила двух подозрительных мужчин азиатской внешности, которые ходили по детской площадке, пристально наблюдая за маленькими девочками.

Она отметила, что подозрительные люди пытались заговорить с детьми на Коломенской набережной, между домов 26 и 22. «Я остановилась, смотрю. Девочки катаются на качелях — один из них подходит, что-то им говорит, они с качелей к горке бегут, мужчины за ними. Я подошла, спрашиваю: "Девочки вы этих дядей знаете?". Девочки сказали, что нет», — написала она, отметив, что сразу же попросила детей позвонить своим родителям. Тогда школьницы молча пошли в сторону подъезда, а женщина, в свою очередь, пояснила мужчинам, что такое поведение недопустимо.

После этого москвичка отправилась в полицейский участок и хотела написать заявление, однако ей пояснили, что в следующий раз необходимо вызывать на место наряд полиции и выступать в качестве свидетеля, заявив, что сейчас они помочь ничем не могут. В заключении россиянка попросила родителей провести беседу со своими детьми.

Юзеры похвалили проявившую бдительность женщину и написали, что она все сделала правильно. «Не думаю, что они ждали очереди покататься на горке. Вы все правильно сделали. В таком возрасте у детей чувство страха ноль, а любопытства — хоть отбавляй», «Лучше лишний раз спросить и вообще обратить внимание. От безразличия общества сегодня становится страшно», «Хорошо, что вы не прошли мимо. Неизвестно, чем бы закончилось. Абсолютно нечего делать взрослым молодым мужчинам с маленькими девочками, это была опасная ситуация», — прокомментировали подписчики сообщества.

Ранее подозрительное поведение пенсионера в подъезде напугало россиян. По словам местных жителей, пожилой мужчина бродил по ночам и дергал ручки дверей чужих квартир.