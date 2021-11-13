Россиянка пожаловалась на неправильную парковку и возмутила пользователей сети

Жительница юго-запада Москвы пожаловалась на соседа, который припарковался во дворе. Пост, опубликованный в Facebook-группе «Теплый Стан», вызвал возмущение у пользователей сети.

«Вот каким нужно быть человеком, чтобы так парковаться? Третьи сутки стоит», — отметила женщина. Автор топика объяснила, почему водитель, на ее взгляд, поступил неправильно. «Эта стоянка рассчитана на три машины, которые прекрасно там размещаются. Разметка заканчивается у него ровно под серединой кузова», — рассказала женщина. По ее словам, владелец авто несколько дней перекрывает съезд с тротуара.

Большинство комментаторов не увидели на фото проблемы. «Я не понимаю, автору делать нечего?», «Займитесь уже чем-нибудь полезным», «Ваш перфекционизм попрали?» — возмутились пользователи. Кто-то отметил, что в свободном пространстве у подъезда можно проехать с багажом и коляской. Одна из пользовательниц предположила, что водитель мог плохо себя чувствовать и сейчас болеет дома.

Некоторые предложили пользовательнице оставить владельцу автомобиля записку на лобовом стекле под дворниками или вызвать эвакуатор. «Если нарушил, его научат. Перед подъездом нельзя ставить», — заключил юзер. Ранее москвич пожаловался на штрафы из-за новых парковочных карманов на улице Маршала Тухачевского и возмутил пользователей сети.