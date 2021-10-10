Россиянка пожаловалась на обстрелявших котенка живодеров

Жительница Москвы рассказала в группе Airport/Sokol Da Neighborhood в Facebook о местных живодерах, которые обстреляли из пневматического пистолета котенка.

Автор поста пояснила, что нашла раненое животное на улице: котенок был слаб, выглядел нездоровым, и женщина отнесла его в ветклинику. Там ей сообщили, что у него несколько ран с нагноением, причем травмы по всей вероятности нанесены пулями. Всего на теле зверька было шесть ран, сосредоточенных в одной области, одна пуля была внутри.

«Жаль людей, которые стреляют в котят. Это сколько же в них должно быть агрессии, и они не могут ее выплеснуть никуда больше, кроме как на маленького котенка», «Какой ужас! Спасибо вам за чуткое сердце и спасение котенка», «До сих пор помню, как какой-то агрессивный папаша из водяного детского пистолета стрелял по кошкам. Это не оружие как таковое, да, но он стрелял вместе со своим сыном», — прокомментировали юзеры.

В комментариях автор публикации позже написала, что сейчас с животным все хорошо и теперь оно живет в семье.

Ранее жители Подмосковья спасли раненого алабая, от которого отказался хозяин.