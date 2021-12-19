В группе Facebook «Беговой.Соседи» россиянка пожаловалась на порванную одежду из-за детской площадки.

Женщина рассказала, что гуляла на детской площадке с ребенком, решила покачать его на качелях, но зацепилась и порвала свое дорогостоящее пальто. Москвичка решила отправить в «Жилищник» претензию на компенсацию стоимости вещи, но ответа пока так и не получила.

Чуть позже она добавила, что защитные колпачки на острые болты площадки все-таки добавили.

А за компенсацией испорченной одежды жительнице посоветовали обращаться напрямую к главе управы района. «Обычно он принимает с директором ГБУ «Жилищник». Заручитесь какой-то распиской соседей о том, что видели этот болт и ситуацию. Просто так, по заявлению вам никто ничего не выплатит», — написали жители в комментариях.

Ранее школьница в Можайске Московской области упала с горки на детской площадке и повредила мозг.