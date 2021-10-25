Россиянка пожаловалась на регулярно вызывающих полицию к ней соседей

Жительница Москвы пожаловалась на соседей, которые регулярно натравливают на нее сотрудников полиции с проверкой на предмет истязания ребенка. Своей историей она поделилась на странице в Facebook.

«Суть дела в том, что соседи сверху вызывают полицию, якобы мы истязаем ребенка. Полиция приезжает, видит, что мы приличные люди. Мы открываем дверь, показываем ребенка, а соседи сверху все равно истерят. Явная ложь!» — пояснила россиянка, добавив, что не планирует больше оставаться в стороне и хочет наказать своих обидчиков за клевету.

Один из юзеров отметил, что соседи сами должны в таких случаях доказывать вину женщины в том, что она якобы избивает ребенка. В связи с этим возможно написать встречное заявление и указать, что соседские догадки — это ложь и клевета, порочащая честное имя москвички. Также необходимо добавить, что эти необоснованные обвинения причиняют моральные страдания и имущественные убытки из-за ущерба репутации. «И с этим уже можно идти в суд», — отметил он.

«Даже если речь идет о моральном ущербе и суд встанет на вашу сторону, то сумма будет смешная. У нас практика судебная сложилась такая, что моральный ущерб дорого суды не оценивают. Допустим, 20 тысяч рублей. Плюс судебные издержки, компенсацию за адвоката, допустим, на кругу 100 тысяч. Теперь сами подумайте, что эти соседи начнут с вами вытворять после того, как их оприходуют на 100 тысяч», — считает другой пользователь сети.

Ранее полиция в Москве задержала 36-летнюю россиянку, которая рассказала, что «устроила» своего 13-летнего ребенка работать наркозакладчиком.