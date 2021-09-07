Россиянка пожаловалась на слишком шумных работников ресторанов

Кроме того, офисные сотрудники того же здания в Большой Козихинском переулке установили пепельницу под окнами чужого дома по адресу Малая Бронная, 20, строение 2.

«В итоге запах дыма постоянно на втором этаже, а когда курит несколько человек, дотягивает и выше», — добавила женщина.

Она отметила, что в ресторане, куда ехала тележка на видео, ей уже пообещали решить проблему.

В августе стало известно о том, что в Москве закрылось первое заведение популярной сети японской кухни «Якитория», которое было открыто в 1999 году на площади Белорусского вокзала.

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