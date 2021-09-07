Россиянка пожаловалась на слишком шумных работников ресторанов
Россиянка пожаловались на шумных работников ресторанов в центре Москвы. Видеозапись с громыхающей по мостовой тележкой выложили в районной Facebook-группе «Соседи. Белорусская-Новослободская-Маяковская» в понедельник, 6 сентября.
«Каждое утро и весь день мимо наших окон едут тележки с заготовками и продуктами в/из дом(а) по адресу Большой Козихинский, 7, строение 2. Тележки, которыми пользуются рестораны, конечно, бесшумные, если едут по ровному асфальту, но так как сотрудники пытаются сокращать путь, они едут через бордюры, по плитке, неровным поверхностям. Так громко, что кажется, будто мы живем на вокзале», — написала автор поста.
Кроме того, офисные сотрудники того же здания в Большой Козихинском переулке установили пепельницу под окнами чужого дома по адресу Малая Бронная, 20, строение 2.
«В итоге запах дыма постоянно на втором этаже, а когда курит несколько человек, дотягивает и выше», — добавила женщина.
Она отметила, что в ресторане, куда ехала тележка на видео, ей уже пообещали решить проблему.
В августе стало известно о том, что в Москве закрылось первое заведение популярной сети японской кухни «Якитория», которое было открыто в 1999 году на площади Белорусского вокзала.
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