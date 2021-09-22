Россиянка пожаловалась на угрожавшего убийством и стрелявшего из автомата соседа

Жительница Можайска пожаловалась полицейским, что сосед угрожает ее убить и стреляет из оружия, похожего на автомат. О случившемся сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По словам женщины, сосед произвел несколько выстрелов в землю. На вызов прибыли сотрудники правоохранительных органов, они осмотрели дом мужчины и автомобильный прицеп на его участке. Внутри здания нашли автоматы, ружья, пистолет и 174 патрона, а на участке — стреляные гильзы.

Исследование подтвердило, что пистолет относится к категории огнестрельного оружия, а семь патронов являются боеприпасами. Остальные предметы пока ждет экспертиза.

На подозреваемого завели уголовные дела по статьям 119 («Угроза убийством») и 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК России.

Ранее в Москве задержали мужчину, который преследовал детей в центре города и угрожал им пистолетом. Отмечается, что молодой человек находился в неадекватном состоянии.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!