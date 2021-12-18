Россиянка пожаловалась работающий трактор поздно вечером и получила совет

Россиянка в группе Facebook «Я-житель Коптево» пожаловалась, что под ее окнами поздно вечером шумно работал трактор и получила советы от жителей.

Автор поста также добавила, что выходила на улицу, чтобы разобраться в ситуации лично с рабочим, который управлял транспортным средством и спросить номер телефона директора. Однако тот от комментариев отказался.