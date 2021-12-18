Сегодня в 22:28
1 мин.

Россиянка пожаловалась работающий трактор поздно вечером и получила совет

Новости /
Россиянка пожаловалась работающий трактор поздно вечером и получила совет
Кадр: Барса Наталия в сообществе «Барса Наталия» в Facebook

Россиянка в группе Facebook «Я-житель Коптево» пожаловалась, что под ее окнами поздно вечером шумно работал трактор и получила советы от жителей.

Автор поста также добавила, что выходила на улицу, чтобы разобраться в ситуации лично с рабочим, который управлял транспортным средством и спросить номер телефона директора. Однако тот от комментариев отказался.

Одна из жительниц района посоветовала звонить по телефону +7 499 264 9681, где жителям подробно разъясняют какие рботы и в какое время можно проводить.

Также представитель пресс-службы Префектуры САО написал, что при выпадение обильных осадков, допускается ночная уборка снежных масс.

Ранее сообщалось, что в Монетчиковском переулке в Москве трактор чуть не сбил выходящих из школы детей.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2021 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.