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Россиянка пожаловалась работающий трактор поздно вечером и получила совет
Кадр: Барса Наталия в сообществе «Барса Наталия» в Facebook
Россиянка в группе Facebook «Я-житель Коптево» пожаловалась, что под ее окнами поздно вечером шумно работал трактор и получила советы от жителей.
Автор поста также добавила, что выходила на улицу, чтобы разобраться в ситуации лично с рабочим, который управлял транспортным средством и спросить номер телефона директора. Однако тот от комментариев отказался.
Одна из жительниц района посоветовала звонить по телефону +7 499 264 9681, где жителям подробно разъясняют какие рботы и в какое время можно проводить.
Также представитель пресс-службы Префектуры САО написал, что при выпадение обильных осадков, допускается ночная уборка снежных масс.
Ранее сообщалось, что в Монетчиковском переулке в Москве трактор чуть не сбил выходящих из школы детей.