Россиянка пригласила соседей на штрудель и напомнила о 80-х

Россиянка пригласила соседей на ставшие традиционными посиделки со штруделем и в очередной раз восхитила пользователей сети. Пост об этом появился в Facebook-сообществе «Airport/Sokol Da Neighborhood».

«Можете забежать за кусочком теплого яблочного штруделя, а можете и посидеть с чашкой кофе, можете познакомиться с такими же, как и вы, (не)стеснительными соседями, а можете и запеть или сыграть, если у вас есть на чем», — написала автор поста. Женщина позвала к себе домой всех желающих и также попросила соседей не стесняться зайти в гости.

Многие написали, что собираются пойти к соседке и поблагодарили ее за создание районной традиции. «Волшебство продолжается!», «Какое счастье, что есть такие добрые и гостеприимные люди!» — восхитились люди в комментариях.

Кроме того, одна из пользовательниц сети написала отдельный пост в Facebook, в котором заявила, что встречи у соседки напоминают ей о детстве в середине 80-х годов.

«Когда бабушка и мама еще живы, готовят что-то на кухне, когда дверь не закрыта на замок, а под шум, гвалт и разговоры могут заглянуть соседи и непременно остаться», — поделилась своими воспоминаниями женщина. Соседка, сделавшая штрудель, отметила, что очень тронута таким вниманием, и поблагодарила всех, кто откликнулся.

Ранее жители района растрогались приглашению женщины и попросили поделиться рецептом угощения.