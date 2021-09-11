Россиянка привезла гроб с телом сестры к администрации подмосковного города

Россиянка попыталась похоронить сестру через других исполнителей, чьи расценки были дешевле. Однако смотритель кладбища отказался выдать ей разрешение на захоронение.

Как сообщает паблик «Мои Люберцы», после отчаянного шага сестры усопшей, смотритель Фенинского кладбища пригласил ее, чтобы решить проблемы с похоронами.

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