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Россиянка привезла гроб с телом сестры к администрации подмосковного города
Кадр: @mylubertsy
Россиянка привезла гроб с телом сестры к администрации подмосковной Балашихи утром 11 сентября. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте «Мои Люберцы».
Сообщается, что местная жительница хотела похоронить родственницу рядом с отцом. Однако на Фенинском кладбище за похороны с женщины запросили 120 тысяч рублей, которых у нее не оказалось.
Россиянка попыталась похоронить сестру через других исполнителей, чьи расценки были дешевле. Однако смотритель кладбища отказался выдать ей разрешение на захоронение.
Как сообщает паблик «Мои Люберцы», после отчаянного шага сестры усопшей, смотритель Фенинского кладбища пригласил ее, чтобы решить проблемы с похоронами.
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