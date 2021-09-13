Россиянка приютила напавшего на нее с ножом грабителя

Угрожая ножом, со словами «пискнешь — проткну» незнакомец завел девушку в кусты. Нападавший требовал у москвички денег и угрожал изнасилованием.

Однако девушка не растерялась и попыталась успокоить мужчину. «Меня ребенок ждет дома, что ты творишь?» — возмутилась она.

В итоге мужчина сменил гнев на милость. Девушка попыталась разговорить незнакомца и даже пустила его домой, мужчина хотел поесть и помыться.

Наевшись и помывшись, незнакомец попытался напроситься на ночевку, однако москвичка отказала ему. Только после того, как мужчина ушел, девушка обратилась в полицию.

Ранее в этот день сообщалось о том, что в подмосковном Солнечногорске задержали маньяка по фамилии Распутин, который попытался задушить девочку.

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