Россиянка продала эльфийские уши жене Илона Маска

Жительница Москвы София Павлова, занимающаяся производством бижутерии, разместила на продажу украшение в виде эльфийских ушей на международной торговой площадке. После продажи она была удивлена личностью покупательницы изделия. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Украшение приобрела иностранка из Соединенных Штатов. Позже покупательница решила прислать россиянке видеозапись, на которой она красуется в эльфийских ушах. Павлова, в свою очередь, поделилась этой записью со своими подписчиками, даже не догадываясь, кем является иностранка.

В комментариях к записи пользователи сети просветили москвичку, указав на то, что на видео запечатлена гражданская жена миллиардера Илона Маска — певица Граймс. Украшение звезда использовала для своего наряда на благотворительный бал Met Gala.

Теперь девушке советуют поднять цену на данное украшение с 50 долларов до 1700 долларов.

Ранее жители подмосковных Химок попросили главу компании Tesla Илона Маска вывезти снег на Марс.

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