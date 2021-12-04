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Россиянка расправилась с сожителем в свой день рождения
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Россиянка расправилась с сожителем в свой день рождения. Об инциденте в подмосковном Долгопрудном рассказал телеканал РЕН ТВ.
Девушка отмечала 30-летие в компании бойфренда. Пара распивала шампанское и коньяк. В какой-то момент влюбленные поссорились. По некоторым данным, драку начал мужчина, ударив подругу по голове. Мужчина продолжил ее избивать, и от ударов девушка упала со стула.
Падая со стула, именинница смахнула со стола нож. Схватив колюще-режущий предмет, она нанесла сожителю множественные удары. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.
По данным источника, погибший и преступница являются гражданами Украины.
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