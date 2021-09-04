Россиянка рассказала о попавшем под машину ребенке и получила выговор

Автор поста сообщила, что ни ГИБДД, ни скорую помощь никто не вызвал. «Зато вызвали по телефону еще какого-то разъяренного мужчину, который сразу начал материться и трясти бледного растерянного водителя», — написала женщина. В конце она призвала всех автовладельцев быть внимательнее на дорогах, независимо от того, была эта история «автоподставой» или нет.

В комментариях подписчики сообщества возмутились поведением автора поста и поинтересовались, почему она сама не вызвала сотрудников полиции и врачей. Женщина ответила, что решила не вмешиваться, потому что не была свидетелем ситуации.

«А у вас нет телефона или рук чтоб вызвать скорую и полицию? Водителю она сказала, вот уж геройство», «Ну, погодите. Вот вы идете, сидит семья, на руках сбитый ребенок, мать причитает… Почему вы скорую-то не вызвали? С водителем то все понятно, но главное, что ребенку помощь нужна была», — возмутились комментаторы.

Однако многие сошлись во мнении, что, скорее всего, ситуация была «автоподставой», но участие маленькой девочки в этом возмутило участников сообщества. «Про этот вид подставы читаю уже не первое сообщение. Но чтобы ребенок...», — написала одна из местных жительниц. «Сразу полицию вызывать! Подставщики исчезнут через несколько секунд», — добавил другой пользователь.

«Жалко ребенка и родителей. Не имеет значение русские или азиаты, но, к сожалению, для некоторых людей это способ заработать. Специально бросаются под машины и потом, угрожая, что подадут в суд, трясут деньги из виновного», — подытожила одна из участниц группы.

Ранее еще один маленький ребенок стал жертвой аварии. Двухлетнего мальчика сбил курьер на велосипеде и скрылся с места происшествия. Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами.

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