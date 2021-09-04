Россиянка рассказала о попавшем под машину ребенке и получила выговор
Жительница столицы поделилась историей о попавшей под колеса машины девочке и получила выговор от пользователей сети. История была опубликована в Facebook-группе «Марьино. Соседи».
«Примерно около часа дня около пешеходного перехода от крытого рынка обнаружена мною семья. Женщина сидела на земле, оплакивая девочку, лежащую у нее на руках. Рядом стоял мужчина и беременная девушка», — описала ситуацию россиянка. По ее словам, она поинтересовалась, что случилось, и получила ответ: ребенка сбила машина. При этом водитель автомобиля сообщил, что девочка регулярно бросается под колеса.
Автор поста сообщила, что ни ГИБДД, ни скорую помощь никто не вызвал. «Зато вызвали по телефону еще какого-то разъяренного мужчину, который сразу начал материться и трясти бледного растерянного водителя», — написала женщина. В конце она призвала всех автовладельцев быть внимательнее на дорогах, независимо от того, была эта история «автоподставой» или нет.
В комментариях подписчики сообщества возмутились поведением автора поста и поинтересовались, почему она сама не вызвала сотрудников полиции и врачей. Женщина ответила, что решила не вмешиваться, потому что не была свидетелем ситуации.
«А у вас нет телефона или рук чтоб вызвать скорую и полицию? Водителю она сказала, вот уж геройство», «Ну, погодите. Вот вы идете, сидит семья, на руках сбитый ребенок, мать причитает… Почему вы скорую-то не вызвали? С водителем то все понятно, но главное, что ребенку помощь нужна была», — возмутились комментаторы.
Однако многие сошлись во мнении, что, скорее всего, ситуация была «автоподставой», но участие маленькой девочки в этом возмутило участников сообщества. «Про этот вид подставы читаю уже не первое сообщение. Но чтобы ребенок...», — написала одна из местных жительниц. «Сразу полицию вызывать! Подставщики исчезнут через несколько секунд», — добавил другой пользователь.
«Жалко ребенка и родителей. Не имеет значение русские или азиаты, но, к сожалению, для некоторых людей это способ заработать. Специально бросаются под машины и потом, угрожая, что подадут в суд, трясут деньги из виновного», — подытожила одна из участниц группы.
Ранее еще один маленький ребенок стал жертвой аварии. Двухлетнего мальчика сбил курьер на велосипеде и скрылся с места происшествия. Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами.
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