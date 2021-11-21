Россиянка рассказала о работающей в известном маркетплейсе мошеннице

По словам россиянки, сотрудница предложила ей оплатить товар переводом на карту. Поскольку женщина была не знакома с правилами работы торговой площадки, она сделала так, как ей сказали, получила покупку и отправилась домой. Позже ее знакомая пояснила, что оплата должна была пройти автоматически, списавшись с банковской карты. «Часа через два, когда моя подруга зашла в корзину покупок на сайте, она обнаружила, что в статусе этих товаров написано, что оформлен возврат. Получается, что я отказалась от товара, при этом заплатила деньги стороннему лицу. Этот пункт якобы оформляет отправку моего товара обратно и, если логически мыслить, наверное, его должны где-то потерять или продавец в этом пункте торгует своим товаром», — написала она, уточнив, что заплатила работнице торговой точки пять тысяч рублей. Позже женщина дополнила свою публикацию, написав, что после ее обращения компания начала внутреннюю проверку.

«Когда вы поймете, что при покупке не надо переводить деньги сторонним лицам? Всегда должен быть чек», «Да, действительно, очень хитро. В этой ситуации два пострадавших. Это, безусловно, продавец, оставшийся без денег, и вы, оставшаяся без гарантии на товар», «Знакомые ребята, которые выставляют товар на продажу на этой площадке, часто жалуются на потери. Мол, отказываются, а товар не числится на складе потом. Вот картинка и сложилась», — прокомментировали юзеры.

Ранее россияне массово пожаловались на афериста-курьера из Wildberries. По словам обманутых, курьер втирался им в доверие и просил в долг крупные суммы денег, после чего не возвращал их.