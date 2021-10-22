Россиянка решила подкормить птиц и пожалела

Участники сообщества поделились своими историями про птиц. Оказалось, многие не первый год устанавливают на окнах кормушки. По словам подписчиков, в прошлом году синиц было немного, но в этом к их окнам прилетают целый стаи. Также москвичи рассказали, что от птиц страдают не только провода кондиционеров. Одна из участниц сообщества сообщила, что у нее «москитную сетку сгрызли, унесли для гнезд».

Москвичи поддержали автора поста и выразили надежду, что оплетку провода можно будет быстро починить, но выяснилось, что это не так просто — ее восстановления нужны верхолазы. По словам москвички, ни из окон, ни с балкона к проводу не подобраться. К тому же она опасается, что птицы поселятся еще и на ее балконе. «Мне кажется, они там и летом птенцов выводили. Где-то внизу. А у меня там хорошее остекление. Печалюсь», — поделилась переживаниями москвичка.

Ранее около жилого дома в Москве горожане заметили краснокнижного ястреба.