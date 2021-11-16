Россиянка сняла на видео секс с начальником и шантажировала его

Генеральный директор одной из стоматологических клиник в Москве сообщил, что подчиненная шантажирует его интимным видео. Об инциденте рассказал телеканал РЕН ТВ.

По словам мужчины, он встречался с коллегой более двух лет. Роман прекратился по инициативе начальника. Партнер сообщил девушке, что хочет разорвать отношения. Тогда подчиненная заявила, что тайно снимала его на телефон во время секса. Она пообещала разослать кадры коллегам в случае, если мужчина ее бросит.

В начале ноября девушка исполнила свою угрозу и отправила ролик одной из сотрудниц клиники. Генеральный директор написал заявление в правоохранительные органы, приложив к нему запись.

Ранее в Москве задержали 23-летнего молодого человека, который вымогал деньги у любовницы. Злоумышленник познакомился с женщиной в интернете, переспал с ней и снял половой акт на камеру.