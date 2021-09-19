Россиянка спасла пассажирку от «агрессивного амбала» в московском метро

«Чувствую, от девчонки флюиды страха пульсируют… Беру ее под руку, будто только разговор закончили», — написала автор публикации, добавив, что задала девушке вопрос о том, на какой станции им нужно выходить. После этого «агрессивный амбал», как назвала его автор публикации, направился в другой конец вагона. Россиянки вместе вышли на условной станции и дождались, пока поезд с мужчиной уедет.

«Спасибо вам. Сколько раз сама в такой ситуации бывала. Удивительно, насколько такие люди уверены, что девушки существуют исключительно для их удовольствия», «У меня муж девушку от узбеков спасти успел: одного скрутил, другой убежал», «Делала так дважды. И очень надеюсь, если, не дай бог, моя дочь в такой ситуации окажется, найдется добрый помощник», — прокомментировали юзеры.

Ранее таксист спас 69-летнюю москвичку, вылетевшую с Нагатинской набережной в реку на автомобиле. В момент аварии он находился поблизости. Вскоре на место подъехал мотоциклист, он помог обоим вылезти из воды и вызвал службу спасения.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!