Россиянка спасла знакомого от аферистов

Россиянка смогла вовремя предупредить своего знакомого, вложившего крупную сумму в биржу, о факте мошенничества. Женщина обратилась в полицию и спасла мужчину от потери денег, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на ГУ МВД России по городу.

Уточняется, что москвич сделал вклад в размере более миллиона рублей в непроверенную биржу, после чего ее сотрудники стали уговаривать мужчину повторить операцию. Узнавшая об этом знакомая россиянина заподозрила мошенническую схему и вызвала правоохранителей в бизнес-центр на улице Лесной, где располагалась так называемая инвестиционная школа.

Полицейским удалось выяснить, что переданные мужчиной 1,1 миллиона рублей под проценты возвращены ему не были. Также аферисты не выплатили москвичу и проценты. По данному факту начали проверку.

Ранее специалист по кибербезопасности Павел Мясоедов рассказал о способе мошенничества с помощью звукозаписи. По словам специалиста, преступники научились обходить систему безопасности банков с помощью записанного голоса реального клиента.

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