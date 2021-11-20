Россиянка усмотрела экологическую катастрофу в упаковке воды и возмутила сеть

Жительница Москвы в группе в Facebook пожаловалась на крупный маркетплейс. С ее точки зрения, он усугубляет проблему утилизации пластика.

Россиянка опубликовала несколько фотографий, на которых изображена защитная полиэтиленовая упаковка, в которую были завернуты приобретенные женщиной бутылки с водой. «Замучалась это распаковывать и не хочу быть причиной экологической катастрофы. Пафосно получилось. На фото мусор только от трех бутылок, а я заказала их 12! Добил ответ от магазина, что это они, блин, обо мне заботятся», — написала автор топика, прикрепив к публикации скриншот ответа маркетплейса по данной теме. Представители продавца в переписке уточнили, что такая упаковка необходима для безопасной транспортировки товара.

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на пост женщины. Многие указали, что из соображений экологии москвичке следовало бы изначально не заказывать множество пластиковых бутылок, а пользоваться одноразовой. «Если вы переживаете за экологию, зачем же тогда вообще покупаете воду в пластиковых бутылках? Купите многоразовую», «А если бы получили помятые бутылки, тоже бы возмущались», «Магазин удобен для покупки товаров из других городов или по многу. И упаковка очень важна. Именно поэтому многие его ценят. Даже не понимаю, что может заставить покупать бутылку воды таким образом, когда она продается на каждом углу», — возмутились юзеры.

Ранее россиян возмутила распродажа в одном из московских магазинов. По словам москвича, продавцы заблокировали кассы и отказывались продавать людям товары по ценам, сниженным по случаю закрытия супермаркета.